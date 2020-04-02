Ferdi Kadıoğlu tuzlu geldi

Sörloth'tan Trabzonspor'a müjdeli haber

Bu ifadeler Alexander Sörloth'a ait... Ülkesinde bir televizyon programına konuşan ‘Kuzeyin Kralı', “Real Madrid, yer yüzünün en büyük takımlarından biri. Bayern de öyle. Oynamak istemiyorum dersem kimse bana inanmaz. Ama benim Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var. Transferde de önce onların ikna edilmesi gerekiyor” dedi.