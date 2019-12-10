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Ferdi Kadıoğlu transferinde FIFA tehlikesi

Ferdi Kadıoğlu transferinde FIFA tehlikesi

Fenerbahçe'nin Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu'nun transferiyle ilgili şok bir gelişme yaşandı.

Son olarak Gençlerbirliği ağlarına harika bir gol atarak yine adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu için Hollanda basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre; F.Bahçe, geçen sezon başında NEC Nijmegen'den transfer ettiği Ferdi'nin bonservis ücretinin tamamını yatırmadı. Nijmegen'in ekonomik krizde olduğu ve F.Bahçe'den gelecek parayı beklediği belirtildi.

Hollanda ekibinin, süre tanıdığı ve paranın tamamının yatırılmaması halinde sarı-lacivertlileri FIFA'ya şikâyet edeceği de vurgulandı.

(Sabah)


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