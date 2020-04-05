Ferdi Kadıoğlu transfer iddialarına son noktayı koydu

Fenerbahçe'de son günlerde hakkında çıkan transfer haberlerine son noktayı Ferdi Kadıoğlu koydu. Genç futbolcu, “Ben Fenerbahçe'de kalıcı olmaya geldim. Bir yere gitmiyorum. " sözleriyle transferdeki son durumu özetledi.

Kanarya’nın genç futbolcularından Ferdi Kadıoğlu ile İngiltere Premier Ligi’nin bir altı olan Championship’te Phillip Cocu’nun çalıştırdığı Derby County’nin ilgilendiği öğrenilmişti. Ancak 20 yaşındaki futbolcu, bu haberlere noktayı hemen koydu.

Ferdi, “Ben Fenerbahçe’de kalıcı olmaya geldim. Bir yere gitmiyorum. Koronavirüsünden biz futbolcular da çok etkilendik. Evlerimize çekildik. Teknik heyetin verdiği programı uyguluyoruz. Kısaca işimizi yapmak istiyoruz. Kendimi her an futbol başlayacakmış gibi hazır tutuyorum. Transfer haberleriyle ilgilenmiyorum. Benim amacım, uzun yıllar boyunca Fenerbahçe Kulübü’ne hizmet etmek olacak” ifadelerini kullandı.

(Fanatik)