Ferdi Kadıoğlu Kruse'yi solladı, tek rakibi Vedat Muriqi

Ferdi, ligde 13 maçta oynarken hepsinde sonradan oyuna girdi, kupada ise 6 karşılaşmanın tamamında forma giydi. Toplam 797 dakikada sahada kalıp 4 gol, 3 asist üreten Ferdi, 113 dakikada bir skora katkı yaptı. F.Bahçe’de bu alanda Ferdi’yi geçen tek isim Muriç oldu.
Ligde 23, kupada 2 maçta toplam 2 bin 78 dakika görev alan Muriç, 14 gol, 6 asist üretirken, ortalama 103 dakikada bir skora etki etti. Kruse ise 19 lig, 2 kupa maçında bin 767 dakika oynayıp 7 gol, 8 asist yaptı. Alman futbolcu, 117 dakikada bir gol ya da asist üretti.
(Hürriyet)
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