Ferdi Kadıoğlu, Eljif Elmas'ı geçecek

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'a Diagne'den çok kötü haber! Galatasaray'a Diagne'den çok kötü haber! Senegalli forvet Mbaye Diagne'yi satmak isteyen Galatasaray’da evdeki hesap çarşıya uymadı. Sarı-kırmızılı kulüpte beklentileri boşa çıkaran yıldız futbolcuya 15 milyon Euro'luk bedel biçen yönetim aradığını bulamadı. Ne İngiltere ne de Suudi Arabistan'dan Diagne'yi isteyen çıkmadı.

Fenerbahçe'den 30 milyon Euro istediler! Fenerbahçe'den 30 milyon Euro istediler! Renato Sanches'e talip olan Fenerbahçe'ye Bayern Mühih'ten 30 milyon euro'luk fatura çıktı.

Arap basınından çarpıcı transfer iddiası Arap basınından çarpıcı transfer iddiası Sadece Türkiye değil, tüm dünyadaki futbol piyasasında hareketli günler yaşanıyor... Transferin son günleri yaklaşırken Araplar'dan da sürpriz bir iddia geldi..

Transferin seyri değişti! En büyük sorun ortaya çıktı Transferin seyri değişti! En büyük sorun ortaya çıktı Falcao'nun maaşından kurtulmak isteyen ve oyuncuyu bedavaya göndermeye çalışan Monaco'nun Galatasaray'dan bir anda bonservis istemesi işleri karıştırdı.

Eljif Elmas rekor kırdı ama Ferdi Kadıoğlu'nun gölgesinde kalacak Eljif Elmas rekor kırdı ama Ferdi Kadıoğlu'nun gölgesinde kalacak Gazişehir maçında 15 dakika şans bulan Ferdi, kalitesini kısa sürede gösterdi. F.Bahçe tarihinin en genç yaşta gol atan 3. oyuncusu olan Ferdi Kadıoğlu'nun Eljif'den kazanılan 16 milyon Euro'dan daha fazlasını getirebileceği iddia ediliyor.

Galatasaray'a sürpriz savunma oyuncusu! Galatasaray'a sürpriz savunma oyuncusu! Luyindama-Marcao ikilisinin alternatifi Ahmet Çalık'ı yetersiz gören ve uzun süredir yerli stoper arayan Galatasaray'ın Alman ekibi Mainz'ın kadrosunda yer alan Ahmet Gürleyen'le ilgilendiği öğrenildi.