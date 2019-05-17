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Fener'e Maric

Fener'e Maric

Hırvat basınına göre Fenerbahçe, Osijek’in golcüsü M.Maric’i transfer etmek için Rangers’la kapışıyor.

AKŞAM

HIRVAT basını, F.Bahçe’nin Osijek’in 24 yaşındaki golcüsü Mirko Maric’i istediğini yazdı. 1995 doğumlu olan ve 1.88 boyundaki Maric, bu sezon 34 lig maçında 18 gol ve 7 asist yaptı. Maric, 2 kez de Hırvat Milli Takımı’nın formasını giydi. Maric’i almak için bu sezon büyük takımların yarışacağı da belirtildi. Oyuncuyu İskoç ekibi Rangers da istiyor

3 eksikle idman

ERZURUM maçının hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe’de, Mehmet Topal, Ferdi ve Michael Frey takımdan ayrı çalıştı.

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