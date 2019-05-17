Fener'e Maric

AKŞAM

HIRVAT basını, F.Bahçe’nin Osijek’in 24 yaşındaki golcüsü Mirko Maric’i istediğini yazdı. 1995 doğumlu olan ve 1.88 boyundaki Maric, bu sezon 34 lig maçında 18 gol ve 7 asist yaptı. Maric, 2 kez de Hırvat Milli Takımı’nın formasını giydi. Maric’i almak için bu sezon büyük takımların yarışacağı da belirtildi. Oyuncuyu İskoç ekibi Rangers da istiyor

3 eksikle idman

ERZURUM maçının hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe’de, Mehmet Topal, Ferdi ve Michael Frey takımdan ayrı çalıştı.