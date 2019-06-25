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  3. 'Fener'e gitme orada kumar yasak!'

'Fener'e gitme orada kumar yasak!'

'Fener'e gitme orada kumar yasak!'

Eski Beşiktaşlı Ailton, F.Bahçe ile anlaşan Alman golcü Max Kruse’ye öğütler verdi: Poker hayranı Kruse, birçok teklifi reddetti. Ama Türkiye’de kumar yasak. W.Bremen’deki rahatlığı bulamaz.

ÖZEL HABER | ÖMER ÖZARSLAN

KUMAR düşkünlüğüyle ve çılgın tarzıyla nam salan Alman golcü Max Kruse, bir dönem Beşiktaş’ta top koşturmuş Ailton’dan uyarılar aldı. Birçok Alman takımında oynamış Ailton, Bild’e verdiği röportajda, Kruse’nin İstanbul’da uyum sorunu yaşayacağını anlattı. Ailton, “Piyasası olan ve değerli bir oyuncu. Alman futbolunu takip edenler, onun ne kadar güçlü bir adam olduğunu biliyor. Kendini ödüllendirmeyi seven bir adam” dedi.

KENDİNE UYGUN KULÜP SEÇSİN

Ailton, Kruse’nin yaşantısında değişiklik yapması gerektiğini belirterek, “Bremen, refah kulübüdür. Alman oyuncu, yaşamayı seviyor. İyi koşullara sahip. Kendini iyi hissetmek için kendi alanına ve özgürlüğüne ihtiyaç duyan bir adam. Hangi kulübün kendisine ve hangi yapıya uyduğuna dikkat etmeli. Poker hayranı Kruse, çok sayıda teklifi iptal etti bile. Ancak Türkiye’de de kumar yasak. Dikkatli olmalı” diye konuştu.

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