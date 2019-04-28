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Fener'de herkes yorgun

Fener'de herkes yorgun

Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçından sonra yaşadıkları adeta kötü sezonu özetler gibiydi. Sadık Çiftpınar’ın talimatlara uymamasını, Volkan’ın açıklamalarını idari kadro engelleyemedi. Soru almayan Ersun Yanal, “Çok yorgunum” yanıtı verdi. Tolgay da yokluğunu ‘Yorgunluğa’ bağladı.

AKŞAM

TRABZON karşısında Valbuena’nın son saniye golüyle beraberliği kapan F.Bahçe’de işler yolunda gitmiyor. Derbi sonrası Sarı-Lacivertli takımda yaşanan ilginç gelişmeler adeta sezonun özeti gibiydi.

SADIK 12 MAÇ CEZA ALABİLİR

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Sadık Çiftpınar’a talimat gereği ceza gelebilir. Kurallarda ‘Herhangi bir sebeple maçtan atılan oyuncular (idari tedbir konulmuş kişiler) flaş röportajlara, basın toplantılarına katılamazlar ve karma alanda yer alamazlar’ ibaresi yer alıyor. Ve kurallar gereği, bunu ihlal eden futbolcuların 4 ila 12 maç arasında men cezası alabileceği belirtiliyor.

AÇIKLAMALARI ENGELLENMEDİ

Zorlu derbi sonrası Volkan, beIN SPORTS mikrofonlarına, Trabzonspor kondisyoneri Gökhan Kandemir ile ilgili sert ifadeler kullandı. TFF Yayın Talimatnamesi’ne göre galibiyet halinde 3 oyuncu, beraberlik ve mağlubiyette 2 oynamış oyuncu konuşmak zorunda. Onlar geldikten sonra esame listesinde olan her oyuncu flaş röportaj alanına gelebilir. Volkan Demirel bu nedenle ceza almayacak. 

HİÇ KONUŞACAK HALİM YOK!..

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın Trabzonspor maçı sonrası yaptığı basın toplantısında soru almaması tepkilere neden oldu. Bazı basın mensupları toplantıdan ayrılarak Yanal’a tepki gösterdi. ‘Neden soru almadınız hocam’ şeklindeki sorulara tecrübeli çalıştırıcı ‘Çok yorgunum. Konuşacak halim yok” diye yanıt verdi.

TOLGAY’DAN DA İLGİNÇ YANIT

 F.Bahçe’de son haftalarda performansı nedeniyle eleştirilen Tolgay Arslan, Trabzon maçında forma giymedi. Maçın ardından Tolgay kendisine yöneltilen “Neden oynamadın?” yönündeki soruya ilginç bir yanıt vererek, “Yorgundum”dedi. Yaşanan tüm gelişmelerde F.Bahçe’de idari kadronun yaptığı hamleler ağır şekilde eleştirildi.

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