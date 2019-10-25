Fener'de Divan 12:30'da

AKŞAM

FENERBAHÇE’DE yarın yapılacak olan Divan Kurulu toplantısının saati değişti. Kulüpten bu konuda, “Fenerbahçe Spor Kulübü, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde Cumartesi günü yapılacak toplantı, saat 12.30’a alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişlerini gerçekleştirmek üzere toplantıya teşrif etmeleri beklenmektedir. Güvenlik önlemleri sebebiyle toplantıya giriş için kayıt yaptırılması önemle rica edilmektedir” açıklaması yapıldı. Yarın Divan Kurulu, bambaşka bir havada geçecek.