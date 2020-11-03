Fenerbaheçe, Konya'ya hazırlanıyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların bulunmadığı belirtildi.
Diğer oyuncuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idmanı, pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın İngiltere'nin Manchester United ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
İtalya Futbol Federasyonu, koronavirüs salgınına yönelik belirlenen sağlık protokollerine ilişkin ihlal olup olmadığını tespit etmek amacıyla Lazio Kulübü hakkında soruşturma başlattı.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede kırmızı kart gören Sinan Gümüş ile Adis Jahovic'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United karşısında 3 puan kazanmak istediklerini söyledi.
Galatasaray, dış transferle beraber iç transferde de düğmeye basıyor... Galatasaray, Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda 4 yeni transfer ve 3 yıldızla yeni sözleşme için masaya oturacak.
Galler Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Ryan Giggs, bu ay oynanacak maçlarda takımının başında sahada yer alamayacak.