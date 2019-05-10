Fenerbahçe'yi zirveye oynatacak 4'lü süper paket: Kalinic, Kruse, Muriqi ve Visca

AKŞAM

FENERBAHÇE bu sezon gol bulmada yaşadığı sorunu yeni sezonda yaşamayacak. Sezonun belli bölümlerinde sadece Soldado’dan fayda gören Fenerbahçe, Frey ve Slimani’den beklediğini alamadı. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da çokça yakındığı ‘Üretkenlik’ sorunu, en öncelikli olan konu. Mali olarak ve sportif olarak tarihinin en kötü sürecinde olan Sarı-Lacivertliler, olumsuz tablo içinde en uygun isimleri getirmek için uğraşıyor.

VİSCA’DA SIKI PAZARLIK

Son yıllarda Süper Lig’e Başakşehir formasıyla damgasını vuran Boşnak yıldız Edin Visca, Sarı-Lacivertliler’in kıskacında. Avrupa’dan önemli takımların da talip olduğu Visca’da F.Bahçe çok çetin bir pazarlık yapacak. Satılacak oyunculardan gelecek sıcak para, Edin Visca’ya kaynak olacak. Merkez forvete ise alternatif olarak Rize’den Vedat Muriqi ön planda. Kosovalı futbolcunun Visca’ya nazaran gelme ihtimali daha kuvvetli.

TAKAS VE PARA ÇÖZÜMÜ

Sezon başında Atletico Madrid’in Milan’dan 14.5 milyon euro ödeyerek aldığı Nikola Kalinic, beklentileri karşılayamadı. İspanyol ekibi, yeni sezonda onu kiralık ya da tapusuyla yollamayı düşünüyor. Eljif ’e ilgisi olan A,Madrid’in de bir takas önerisi getirebileceği konuşuluyor. Diğer aday Kruse ise W.Bremen’le mukavelesini uzatmaya yanaşmıyor. Tecrübeli Alman forvet, boşa çıkacağı için başka takımlar da sırada. F.Bahçe, Kruse’nin maaşında kesenin ağzını açacak.