Fenerbahçe'yi yeni bir kriz bekliyor

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de Ali Koç seçime gidiyor Fenerbahçe'de Ali Koç seçime gidiyor Kısa süre içinde seçime gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak. Bu hafta içinde camianınönde gelen isimleriyle bir dizi görüşmeler yapılacak. Ali Koç'un karşısına aday çıkma durumu ise belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'da sakatlık kabusu! Ameliyat kararı Galatasaray'da sakatlık kabusu! Ameliyat kararı Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbi maçta sakatlık geçiren ancak oyuna devam eden Ömer Bayram'ın ameliyat olacağı açıklandı.

Olay yorum! 'Trabzonspor'a operasyon yapılıyor' Olay yorum! 'Trabzonspor'a operasyon yapılıyor' Erman Toroğlu, Trabzonspor - Başakşehir maçında verilmediğini düşündüğü penaltı için "Trabzonspor'a operasyon yapılıyor" dedi.

'Koronavirüsü abartıyoruz' diyen Sergen Yalçın öksürünce... 'Koronavirüsü abartıyoruz' diyen Sergen Yalçın öksürünce... Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile oynadıkları ve 0-0 sona eren derbi sonrası tüm dünyayı sarsan koronavirüsle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın röportaj sırasında öksürmesi ise sosyal medyaya damgasını vurdu!

Ersin Düzen'den Fatih Terim'e eleştiri Ersin Düzen'den Fatih Terim'e eleştiri TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in derbi sonrası yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Fener'in yeni hocası TFF kuralına takıldı Fener'in yeni hocası TFF kuralına takıldı Pro lisansa sahip teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir aday gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler Altay'ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile görüştü ancak sonuç alamadı. Sezona Bursaspor ile başlayan ve şu anda Altay'ı çalıştıran Koşukavak, kurallar gereği bu sezon üçüncü bir takım çalıştıramıyor.