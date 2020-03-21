Fenerbahçe'yi yakan isim Jailson oldu

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın takımdan ayrılmadan önce orta saha futbolcusu olan Jailson'u stoperde oynatması takım adına pahalıya patladı. Brezilyalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltıya sebebiyet veren oyunculardan biri oldu.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltıya sebebiyet veren üç oyuncudan biri ligde 22 maçta forma giyen Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Jailson oldu.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın 2. dönemi sona erdiğinden en çok tartışılan konuların başında Brezilyalı orta saha Jailson'un stoper olarak görev yapması geldi. Paylaşılan istatistikler de bunun stratejik bir hata olduğunu kanıtlar nitelikteydi.

Opta verilerine göre bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltıya sebebiyet veren oyuncular:

Aaron Appindangoye - 3

Welinton - 3

Jailson - 3