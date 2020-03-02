Fenerbahçe'yi bu kez Vedat Muriç de kurtaramadı

Süper Lig’de Vedat Muriç’in gol attığı 10 maçı da kazanan Fenerbahçe’de bu istatistik de son buldu. Bu kez Muriç de takımını kurtaramadı.

Sarı-Lacivertlilerde sezonun en flaş ismi Vedat Muriç oldu. Kosovalı’nın performansı takımı öyle etkiledi ki onun gol attığı 10 lig maçı da kazanıldı. Muriç’in boş geçtiği 13 karşılaşmada ise sadece Rizespor karşısında 3 puan alındı. Fenerbahçe, Antalya maçı öncesi ligde son 4 mücadeleyi de kazanamazken, bunda Muriç’in formunun dibe vurmasının büyük etkisi oldu.

25 yaşındaki golcü, suskunluğunu Antalya’da bozdu. Yıldız forvet attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak bu kez Kosovalı oyuncunun ağları sarsması da Sarı- Lacivertliler’e galibiyeti getirmek için yeterli olmadı. Fenerbahçe bu sezon ligde ilk kez Vedat Muriç’in gol sevinci yaşadığı bir karşılaşmada puan kaybetti.