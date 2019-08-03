Fenerbahçe'ye Zanka transferinde müjdeli haber

Audi Cup’ta B.Münih ve Real Madrid maçlarında kalesinde 11 gol gören Fenerbahçe’de savunma S.O.S verirken, stoper mevki için uzun süredir gündemde olan Zanka ile (Mathias Jattah-Njie Jørgensen) anlaşmaya varıldığı bildirildi.

İngiltere’de geçen sezon Premier Lig’den düşen Huddersfield forması giyen 29 yaşındaki Danimarkalı oyuncunun, Sarı-Lacivertliler’in yaptığı yıllık 2 milyon euroluk teklifi kabul ettiği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Fener, Zanka’nın bonservisi için Huddersfield’le masaya oturup 3 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ada ekibinin Danimarkalı stoperin gidişine onay vereceği belirtiliyor. Bu arada Stuttgart’ın ise Kanarya’nın Mangala için yaptığı teklifi yetersiz bulduğu açıklandı.

(Star)