Fenerbahçe'ye Zajc piyangosu! 3,5 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı isimlerden Miha Zajc için teklif yapan ekiplerden Brescia'nın ödeyeceği ücret ortaya çıktı.
İddialara göre Zajc için Brescia'nın 3.5 milyon euro ödeme yapacağı ve oyuncunun yeniden Serie A'ya döneceği belirtiliyor. İddianın sahibi ise İtalyan gazeteci Nicolo Schira...
Sloven oyuncunun Türkiye'deki geleceğini zor gören ve sık sakatlanan bir isim olması sebebiyle de gözden çıkarıldığı uzun süredir biliniyordu. Fenerbahçe'nin bu sebeple oyuncuyu kiralık değil, bonservisiyle göndermeyi kabul ettiği konuşuluyor...
Fenerbahçe kulübü anlaşmayı gerçekleştirirse sarı lacivertliler önemli bir bonservis geliri elde edebilecek..
Miha Zajc Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında gelmiş ancak bekleneni verememişti. Bu sezon da 3 maça çıkabilen Zajc sakatlıktan yeni kurtulmuş ve idmanlara yeni çıkmaya başlamıştı.
(Sporx)
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