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10 Haziran 2019 Pazartesi 19:11 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 19:11

Fenerbahçe'ye transferde açık kapı

Fenerbahçe'ye transferde açık kapı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Max Kruse, Werder Bremen ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni kulübüne imza atacak. Ay sonunda resmen boşa çıkacak olan Max Kruse, transfer ilgisi gösteren birçok kulüp arasında eleme yaptı.

İlk etapta Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yaklaşan Max Kruse, bu transfer için açık kapı bıraktı. Düşüneceğini belirten Alman golcü, aynı zamanda Southampton, Newcastle United, Lazio ve Real Sociedad'dan gelen transfer tekliflerini reddetti.

MAX KRUSE FENERBAHÇE'Yİ ELEMEDİ

İlgi gösteren kulüpler arasında eleme yapan Max Kruse, Fenerbahçe'yi transfer olabileceği kulüpler arasına yazdı. Fenerbahçe ile henüz mali detayları konuşmayan yıldız futbolcu, eğer sarı lacivertli kulübe onay verirse maaş görüşmeleri başlayacak.

BİLD: "FENERBAHÇE, KRUSE'NİN İLK TERCİHİ DEĞİL"

Öte yandan Almanya'nın saygın gazetesi BILD'e göre Fenerbahçe'nin yanı sıra Roma, Frankfurt ve Gladbach, Max Kruse ile yakından ilgileniyor. Max Kruse, daha iyi seçeneklerin olması nedeniyle transferde Fenerbahçe'yi ilk tercih olarak görmüyor.

(Futbol Arena)

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