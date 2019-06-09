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09 Haziran 2019 Pazar 10:01 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 10:10

Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

Galatasaray, Fenerbahçe'nin mayıstan bu yana temasta olduğu Robert Skov'a "Şampiyonlar Ligi" kozuyla teklif götürerek tarihî rakibine büyük bir çalım atmaya hazırlanıyor

Galatasaray, transferde de Fenerbahçe'ye darbe vurmaya hazırlanıyor. Fatih Terim'in 2017'de takımın başına yeniden geçmesinin ardından büyük bir izleme ağı kurulurken özellikle kuzey ülkeleri taranıyordu. 

Scout ekibinin radarına takılan isimlerden biri de 2018-19 sezonunda Kopenhag formasıyla 31 gol atan Robert Skov'du. Ama 23 yaşındaki futbolcuyla adı anılan ilk kulüp Fenenbahçe olmuştu. Galatasaray ise Nordsjaelland takımında 25 gol atan Andreas Skov Olsen için hamle yapmıştı. Şimdi iş değişti.

İlk sırada Andreas vardı

Robert Skov için Galatasaray da devreye girdi ve Olsen kuzey pazarındaki listede ikinci sıraya alındı. Danimarka Ligi'nin iki yıldızı Robert Skov ile Andreas Skov Olsen arasında üç yaş var. 

Skov 1996 doğumlu, Olsen ise 1999. Kopenhaglı Skov bu sezon 31 gol kaydederken Olsen 25 defa fileleri havalandırdı. İkisi de sağ kanatta görev yapıyor. Robert iki ayağını da kullanabiliyor, Olsen ise solak. Robert 1,83 boyunda, Olsen 1,87. 

Sarı-kırmızılılar iki ayağını da kullanan Robert Skov'a Devler Ligi kozuyla teklif yapmaya hazırlanıyor.

(Türkiye)

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