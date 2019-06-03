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03 Haziran 2019 Pazartesi 19:54 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 19:57

Fenerbahçe'ye Max Kruse'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Max Kruse'dan kötü haber

Fenerbahçe'nin transferdeki hedeflerinden Max Kruse'nin, sarı-lacivertli takımı son opsiyon olarak gördüğü yazıldı.

Fenerbahçe'nin transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olan Max Kruse'nin "kararı"nı Alman basını duyurdu.

Bild Gazetesi, 31 yaşındaki oyuncunun dünyanın en iyi takımlarından birine transfer olmayı istediği için beklediğini ve Fenerbahçe'yi "son tercih" olarak gördüğünü yazdı.

Şu ana kadar İtalya'dan Roma'nın da dahil olduğu takımlardan teklif alan, Almanya'da ise Frankfurt ve Gladbach'ın ilgilendiğini belirttiği tecrübeli oyuncunun, kariyerinin son sözleşmesini imzalayacağı ve bu nedenle ince eleyip, sık dokuduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE 2+1 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERDİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık sözleşme önerisinin dikkat çekici olduğu ancak Kruse'nin yıllık 6 milyon euro talep ettiği vurgulandı.

Bonservisini eline alan Max Kruse, kariyerinde Mönchengladbach, Freiburg, Wolfsburg ve Werder Bremen gibi takımlarda forma giydi ve geçen sezon 31 maçta 11 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)

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