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Fenerbahçe'ye Max Kruse müjdesi: Biz transferden çekildik

Fenerbahçe'ye Max Kruse müjdesi: Biz transferden çekildik

Fenerbahçe'ye Max Kruse transferinde sevindirici haber. Yıldız futbolcuyu isteyen bir diğer kulüp olan Frankfurt'tan "Biz çekildik" açıklaması geldik.

Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelerini sürdürdüğü Max Kruse'u isteyen bir diğer kulüp Eintracht Frankfurt yarıştan çekildi. Alman kulübünün yöneticisi Bobic, Max Kruse tarafından beklentilerin oldukça fazla olduğunu söyledi. 

Frankfurt yöneticisi Bobic, Alman basınında FussBall'a yaptığı açıklamada; "Kruse çok iyi bir oyuncu. Ancak talepleri aşırı yüksek. Yılda 6 milyon euro talep ediyor. Frankfurt'un transfer piyasasında çılgınca işlere kalkışma lüksü yok. Bu yüzden Kruse transferinin gerçekleşme ihtimali bizim açımızdan oldukça düşük." dedi. 

(Futbol Arena)

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