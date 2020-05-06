Fenerbahçe'ye Mario Husillos iddiası

İspanyol basınında Fenerbahçe için ilginç bir iddia ortaya atıldı.

AKŞAM

Fenerbahçe Sportif Direktörlük konusunda Emre Belözoğlu ile anlaştı. Ancak İspanyol basını bu konuda ilginç bir habere imza attı. Haberde daha önce Malaga ve Olympiakos’ta da sportif direktör olarak çalışan Arjantinli Mario Husillos’un Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edildi.

ISLA KOMŞU YOLCUSU

Öte yandan Isla’nın gelecek sezon için Yunanistan’ın Olympiakos takımıyla anlaştığı iddia edildi. Isla’nın sezon sonunda F.Bahçe ile olan sözleşmesi bitiyor. Şilili oyuncuyu birçok takım kadrosuna katmak istiyor.