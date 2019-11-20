Fenerbahçe'ye Malatyaspor maçı öncesi Muriqi ve Kruse şoku

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcular Vedat Muriqi ve Max Kruse, Yeni Malatyaspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

beIN Sports'ta yer alan haber egöre; her iki oyuncunun çekilen MR'ları ve doktor kontrolleri sonrası oynayamayacakları kesinleşti. Max Kruse'nin ise kasık bölgesindeki sakatlığının istenilen oranda iyileşemediği, Muriqi'nin ise sakatlığının olduğu bölgede hala kan toplanmasının devam ettiği belirtildi.

Fenerbahçe sağlık heyetinin her iki futbolcuyu da gelecek hafta oynanacak Göztepe deplasmanına yetiştirme yönünde hedef koydu.

Ersun Yanal, Max Kruse'nin yokluğunda Emre Belözoğlu'nu, Vedat Muriqi'nin yerine ise Mevlüt Erdinç'in ilk 11'de görev alması bekleniyor.

Cezalı olan Mauricio Isla'nın yerine ise Nabil Dirar sağ bekte görev alacak.