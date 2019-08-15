Fenerbahçe'ye Kalinic transferinde 4 rakip

Sarı lacivertlilerin ilgilendiği golcü için İtalya'dan 4 kulübün devrede olduğu kaydedildi.
İtalyan basınından Il Messaggero'da yer alan habere göre Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Hırvat futbolcu için Atalanta, Fiorentina, Bologna ve Sampdoria devreye girdi. Oyuncunun da İtalya'ya yeniden dönme konusuna olumlu yaklaştığı kaydedildi.
(Futbol Arena)
Roma, milli oyuncu Cengiz Ünder'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı
Galatasaray'ın Radamel Falcao transferinde görüşmeleri yürüten menajer Ahmet Bulut, Türkiye'ye dönüyor.
Galatasaray'ın görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdiği Roma'lı futbolcu Steven Nzonzi bu akşam İstanbul'a geliyor.
Liverpool’un İsviçreli yıldızı Xherdan Shaqiri, Chelsea maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar başta Galatasaray olmak üzere birçok takımla adı geçen yıldız oyuncu, “Galatasaray’dan hiçbir zaman teklif almadım” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Özdemir, herkesin merakla beklediği yabancı sınırı konusunda kötü haberi verdi.
Fenerbahçe ile adı anılan Nikola Kalinic için İtalya'dan çok sayıda kulübün devrede olduğu iddia edildi.
Cengiz Ünder transferine karşı çıkan Roma taraftarları Bayern Münih'ten Lewandowski + 50 milyon euro istediler...