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  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:16
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  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:36

Fenerbahçe'ye Kalinic transferinde 4 rakip

Fenerbahçe'ye Kalinic transferinde 4 rakip

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Fenerbahçe ile adı anılan Nikola Kalinic için İtalya'dan çok sayıda kulübün devrede olduğu iddia edildi.

Sarı lacivertlilerin ilgilendiği golcü için İtalya'dan 4 kulübün devrede olduğu kaydedildi. 

İtalyan basınından Il Messaggero'da yer alan habere göre Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Hırvat futbolcu için Atalanta, Fiorentina, Bologna ve Sampdoria devreye girdi. Oyuncunun da İtalya'ya yeniden dönme konusuna olumlu yaklaştığı kaydedildi. 

(Futbol Arena)

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