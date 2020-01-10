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aksam.com.tr
  • 10 Ocak 2020 Cuma 10:26
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  • 10 Ocak 2020 Cuma 10:26

Fenerbahçe'ye İtalya'dan Rodriguez müjdesi geldi

Fenerbahçe'ye İtalya'dan Rodriguez müjdesi geldi

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Olympiakos'un sol beki Tsimikas'la anlaşmaya varan Napoli, Ricardo Rodriguez'in peşini bıraktı.

TM Dijital Haber Merkezi

Milan’dan ayrılmayı kafasına koyan Ricardo Rodriguez için Napoli’yle yarışa giren Yunanistan’dan Fenerbahçe’ye güzel haber geldi.

GHOULAM FRANSA'YA GİDİYOR

Ghoulam’la yollarını ayırmaya hazırlanan Napoli’nin Olympiakos forması giyen Tsimikas’la anlaşmaya vardığı öğrenilirken, genç teknik direktör Gennaro Gattuso’nun Yunan sol beke onay verdiği belirtildi. Tsimikas’ı kadrosuna katmak için gün sayan Napoli’nin Ricardo Rodriguez’den vazgeçtiği ifade edilirken, İsviçreli yıldızın menajerinin Fenerbahçe’yle el sıkıştığı, transferde son sözü Milan’ın söyleyeceği kaydedildi.

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Bu sezon formasını Theo Hernandez’e kaptıran ve Fenerbahçe ile Watford’dan başka hemen hemen ciddi talibi olmayan Ricardo Rodriguez’in Süper Lig’de oynamaya sıcak baktığı belirtilirken, 27 yaşındaki futbolcunun menajeri Di Domenico’nun ‘Ricardo Fenerbahçe’de oynamak istiyor’ ifadeleri transferde sorun olmadığını açıkça gösterdi.

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