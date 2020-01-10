Fenerbahçe'ye İtalya'dan Rodriguez müjdesi geldi

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Milan’dan ayrılmayı kafasına koyan Ricardo Rodriguez için Napoli’yle yarışa giren Yunanistan’dan Fenerbahçe’ye güzel haber geldi.
GHOULAM FRANSA'YA GİDİYOR
Ghoulam’la yollarını ayırmaya hazırlanan Napoli’nin Olympiakos forması giyen Tsimikas’la anlaşmaya vardığı öğrenilirken, genç teknik direktör Gennaro Gattuso’nun Yunan sol beke onay verdiği belirtildi. Tsimikas’ı kadrosuna katmak için gün sayan Napoli’nin Ricardo Rodriguez’den vazgeçtiği ifade edilirken, İsviçreli yıldızın menajerinin Fenerbahçe’yle el sıkıştığı, transferde son sözü Milan’ın söyleyeceği kaydedildi.
RİCARDO RODRİGUEZ FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI SON SÖZ MİLAN'IN
Bu sezon formasını Theo Hernandez’e kaptıran ve Fenerbahçe ile Watford’dan başka hemen hemen ciddi talibi olmayan Ricardo Rodriguez’in Süper Lig’de oynamaya sıcak baktığı belirtilirken, 27 yaşındaki futbolcunun menajeri Di Domenico’nun ‘Ricardo Fenerbahçe’de oynamak istiyor’ ifadeleri transferde sorun olmadığını açıkça gösterdi.
Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu. Buna göre kadro dışı olan Nzonzi'nin yanı sıra ağır enfeksiyon geçirdiği açıklanan Onyekuru kafilede yer almadı. Babel transfer görüşmeleri, Andone de sakatlığı sebebiyle kampa katılmayan isimler.
Olympiakos'un sol beki Tsimikas'la anlaşmaya varan Napoli, Ricardo Rodriguez'in peşini bıraktı.
Everton’dan her an ayrılması beklenen Cenk Tosun, Ozan Kabak’ın takımı Schalke ile görüştüğünü belirterek, “Ben de oynamak istiyorum. Schalke’nin iyi bir önerisi var. Olmazsa geri dönerim” dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Damien Comolli'nin twitter hesabı açmasıyla ilgili konuştu.
Çağlar Söyüncü 40, Cengiz Ünder 35 milyon euro. İki oyuncuya da Avrupa’nın devlerinden teklifler var. Satılırlarsa yüzde 5 yetiştirme payı Altınordu’nun kasasına girecek ve okul yapımına harcanacak.
SMS göndererek üyelerinden 500 TL yardım isteyen Fenerbahçe, şimdi de başka bir kampanya başlattı. Mali anlamda sıkıntılı bir süreç geçiren yönetim, iki banka ile anlaşarak 12 taksitle üyelik şansı sundu.
GALATASARAY’IN sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Seri’ye Lyon’un ardından Napoli de talip oldu.