Fenerbahçe'ye İtalya'dan Rodriguez müjdesi geldi

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Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu! Yıldız isim yok... Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu! Yıldız isim yok... Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu. Buna göre kadro dışı olan Nzonzi'nin yanı sıra ağır enfeksiyon geçirdiği açıklanan Onyekuru kafilede yer almadı. Babel transfer görüşmeleri, Andone de sakatlığı sebebiyle kampa katılmayan isimler.

Fenerbahçe'de Rodriguez transferinde müjde Fenerbahçe'de Rodriguez transferinde müjde Olympiakos'un sol beki Tsimikas'la anlaşmaya varan Napoli, Ricardo Rodriguez'in peşini bıraktı.

'Schalke olmazsa gelirim' 'Schalke olmazsa gelirim' Everton’dan her an ayrılması beklenen Cenk Tosun, Ozan Kabak’ın takımı Schalke ile görüştüğünü belirterek, “Ben de oynamak istiyorum. Schalke’nin iyi bir önerisi var. Olmazsa geri dönerim” dedi.

Ali Koç'tan Comolli'ye sert yanıt: 'Kendisini uyaracağım' Ali Koç'tan Comolli'ye sert yanıt: 'Kendisini uyaracağım' Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Damien Comolli'nin twitter hesabı açmasıyla ilgili konuştu.

Yıldızların parası koleje gidecek Yıldızların parası koleje gidecek Çağlar Söyüncü 40, Cengiz Ünder 35 milyon euro. İki oyuncuya da Avrupa’nın devlerinden teklifler var. Satılırlarsa yüzde 5 yetiştirme payı Altınordu’nun kasasına girecek ve okul yapımına harcanacak.

12 taksitle üyelik 12 taksitle üyelik SMS göndererek üyelerinden 500 TL yardım isteyen Fenerbahçe, şimdi de başka bir kampanya başlattı. Mali anlamda sıkıntılı bir süreç geçiren yönetim, iki banka ile anlaşarak 12 taksitle üyelik şansı sundu.