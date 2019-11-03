'Fenerbahçe'ye hoca olacağım'

AKŞAM

Erzurum’da açılan UEFA B Antrenörlük Kursu’nun ilk bölümünü tamamlayan Volkan Demirel şöyle konuştu: “Fenerbahçe’nin kalesini erken bıraktığım için burukluk yaşamıyorum. Her şeyin zamanı, doğru zamandır. Bu zamanda bu olması gerekiyordu. Biz de bunu yaşadık, bunu gerçekleştirdik ama herhangi bir burukluğum yok. Şimdiki hedeflerim daha büyük. Antrenör olmak ve Fenerbahçe camiasına, Türk futboluna bu anlamda hizmet etmek istiyorum. Çünkü kaleci olarak yeterince hizmet ettiğimi düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da hem antrenör olarak hem de hoca olarak hizmet etmek isterim. Gelecekte neler olacağını birlikte göreceğiz.”