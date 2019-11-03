Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. 'Fenerbahçe'ye hoca olacağım'

'Fenerbahçe'ye hoca olacağım'

'Fenerbahçe'ye hoca olacağım'

MİLLİ takım ve F.Bahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel, “İdolüm yok. Çok hoca ile çalıştığım için hepsinden aldığım örnekler var, kendi idolümü yaratmak istiyorum” dedi.

AKŞAM

Erzurum’da açılan UEFA B Antrenörlük Kursu’nun ilk bölümünü tamamlayan Volkan Demirel şöyle konuştu: “Fenerbahçe’nin kalesini erken bıraktığım için burukluk yaşamıyorum. Her şeyin zamanı, doğru zamandır. Bu zamanda bu olması gerekiyordu. Biz de bunu yaşadık, bunu gerçekleştirdik ama herhangi bir burukluğum yok. Şimdiki hedeflerim daha büyük. Antrenör olmak ve Fenerbahçe camiasına, Türk futboluna bu anlamda hizmet etmek istiyorum. Çünkü kaleci olarak yeterince hizmet ettiğimi düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da hem antrenör olarak hem de hoca olarak hizmet etmek isterim. Gelecekte neler olacağını birlikte göreceğiz.”

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Meltem' rolünü kimseye kaptırmam
Tuba Ünsal'ın adını bile duymak istemiyor
Komedi dizilerine Türkçesi engel
Engin Altan'ın son paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!
Oyuncu koçu 'Kumarbaz'ın yıldızı 
<p>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan DEAŞ´lıların durumuyla ilgili konuştu.</p> <p>Soylu,

Bakan Soylu: ´Biz Kimsenin DEAŞ Mensubunun Oteli Değiliz´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hayvanların insanları şaşırtan dostlukları

NASA'nın dünyayı şaşırtan paylaşımları