Fenerbahçe'ye gitmek isteyince ırkçı saldırıya uğradı

Zamalek'in golcüsü Mostafa Mohamed, kariyeri açısından F.Bahçe’ye gitmek istediğini açıkladı. Kulübü Zamalek’in Başkanı Murtada Mansour da, “Türkiye bizim düşmanımız. Kesinlikle göndermeyiz” karşılığını verdi. Başkanın ırkçı tavrı bununla sınırlı kalmadı. “skay. press”in haberine göre idmanda takımla tanışma toplantısı yapan Başkan Mansour, oyunculara doğum yerlerini sordu. Sıra Mostafa Mohamed’e gelince bir takım arkadaşı, “Onun memleketi Türkiye” diye sataştı. Başkan da “Sen Türkiyelisin Mustafa” diye onun sözünü destekledi. Ardından alaycı bir ifadeyle diğer takım arkadaşlarına, “Mostafa nereli?” diye sordu. Onlar da “Türkiyeli” karşılığını verdi. Haberde bu durumun Mostafa’yı utandırmak için yapıldığı belirtildi.
Papiss Cisse, Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Almanya Süper Kupa maçında Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup eden Bayern Münih kupayı müzesine götürdü.
Samatta'dan sonra Papiss Cisse'yi de kadrosuna katarak forvet defterini kapayan Fenerbahçe'de sıra geldi kanat transferine. Diego Perotti ve Edin Visca'yla ilgilenen Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren son isimse Philip Zinckernagel oldu. Fenerbahçe, Bodo Glimt ile 19 maçta 14 gol 17 asistlik inanılmaz bir performans sergileyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun fiyatını sordu.
Younes Belhanda, Galatasaray'ın uzun süredir kendisine yaptığı baskıya daha fazla dayanamayarak eski takımı Nice'ten gelen teklifi kabul etti. Sarı-Kırmızılılar ise 7 milyon euroluk teklifi yukarı çekmeyi planlıyor.
Fenerbahçeli futbolcu Zanka'ya eski takımı FC Kopenhag talip oldu. Danimarka ekibinin önümüzdeki günlerde Zanka için hamle yapacağı ifade edildi.
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