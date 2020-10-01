Fenerbahçe'ye gitmek isteyince ırkçı saldırıya uğradı

AKŞAM

“Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum” açıklaması yapan Mostafa Mohamed'i, Zamalek'in Başkanı idmanda, “Sen Türkiyelisin” diyerek ırkçı saldırıda bulundu.

Zamalek'in golcüsü Mostafa Mohamed, kariyeri açısından F.Bahçe’ye gitmek istediğini açıkladı. Kulübü Zamalek’in Başkanı Murtada Mansour da, “Türkiye bizim düşmanımız. Kesinlikle göndermeyiz” karşılığını verdi. Başkanın ırkçı tavrı bununla sınırlı kalmadı. “skay. press”in haberine göre idmanda takımla tanışma toplantısı yapan Başkan Mansour, oyunculara doğum yerlerini sordu. Sıra Mostafa Mohamed’e gelince bir takım arkadaşı, “Onun memleketi Türkiye” diye sataştı. Başkan da “Sen Türkiyelisin Mustafa” diye onun sözünü destekledi. Ardından alaycı bir ifadeyle diğer takım arkadaşlarına, “Mostafa nereli?” diye sordu. Onlar da “Türkiyeli” karşılığını verdi. Haberde bu durumun Mostafa’yı utandırmak için yapıldığı belirtildi.

