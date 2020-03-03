Fenerbahçe'ye Frey transferinden müjdeli haber!

Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, Fenerbahçe'den kiraladıkları Michael Frey'in takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
25 yaşındaki İsviçreli futbolcunun performansından memnun olduklarını ifade eden Palikuca, Frey'i bonservisiyle satın almak istediklerini söyledi.
Palikuca, "Michael Frey'i bonservisiyle satın almak istiyoruz. Fenerbahçe, kendisi ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdikten sonra değerlendireceğiz. Frey'le ilgilenen tek kulüp olmadığımızın farkındayız" şeklinde konuştu.
Bu sezon Nürnberg formasıyla 20 lig maçına çıkan Michael Frey, 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Frey'in Nürnberg'deki kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020'de, Fenerbahçe'deki sözleşmesi ise 2022'de sona eriyor. (Hürriyet)
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