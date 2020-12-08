Son dakika: Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan kötü haber geldi

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Dorukhan ile anlaşma tamam! İşte ikna olduğu maaş... Dorukhan ile anlaşma tamam! İşte ikna olduğu maaş... Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar uzun bir süredir yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü başarılı futbolcuyla 3+1 yıllık kontrat konusunda ön anlaşma yaptı. Beşiktaş, Dorukhan Toköz'e 4 yıl için toplam 5.6 milyon euro ödeyecek. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fenerbahçe de pusudaydı.

Terim sonunda muradına erdi! Yıldız futbolcu hayırlı olsun Terim sonunda muradına erdi! Yıldız futbolcu hayırlı olsun Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bir süredir peşinde olduğu Ahmed Musa ile prensip anlaşmasına vardı. Yıldız futbolcunun devre arasında Galatasaray'a imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kendine geldi! Arabistan'da Garry Rodrigues şov Kendine geldi! Arabistan'da Garry Rodrigues şov Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp kulübü AL-Ittihad'a geri dönen Garry Rodrigues, performansıyla parmak ısırtıyor.

Şener Özbayraklı bombası! Yeni takımı belli gibi Şener Özbayraklı bombası! Yeni takımı belli gibi Sağ bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Göztepe'den sürpriz transfer hamlesi geldi. Göz-Göz, Galatasaray'dan Şener Özbayraklı ve Martin Linnes'e kancayı taktı. İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör Fatih Terim'le transferler için özel görüşme yaptı. Şener Özbayraklı'nın Göztepe'ye transfer olmasına daha yüksek olasılık gözüyle bakılıyor.

Dönse de bitti, bileti kesildi Dönse de bitti, bileti kesildi Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer edilen dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao'nun sakatlık sendromu ve Amerikan rüyası formasına mâl oldu.