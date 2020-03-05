Fenerbahçe'ye Emre ve Serdar'dan iyi haber geldi

Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor maçı öncesi peş peşe gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar, çeşitli sebeplerle kadrodan çıkartıldı. Bunlara bir de Simon Falette'in maç sırasında sakatlanması eklenince, moraller iyice bozuldu. Fenerbahçe'de bu isimlerin durumları netleşmeye başladı. En büyük müjde Serdar Aziz'den geldi. Serdar'ın adale ağrısının ciddi bir sıkıntı olmadığı ve ligdeki Denizlispor maçında oynayacağı öğrenildi. Dirar ve Hasan Ali'nin de önemli bir sorunları yok ancak yine de Denizli karşısında kadroda olup olmayacaklarına maç gününe doğru karar verilecek.
Rodrigues riske edilmeyecek
Falette'in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı zaten Trabzonspor mücadelesinin ardından açıklanmıştı. Daha önceden sakatlığı bulunan, geçen hafta düz koşulara başlayan Emre Belözoğlu da oynayacak duruma geldi. Aynı şekilde, geçen hafta düz koşulara katılan Rodrigues'in ise Denizlispor karşısında riske edilmemesi bekleniyor.
(Fanatik)
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