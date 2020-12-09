Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu! Kasa yine dolacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir'e yapılan ırkçılığa tepki gösterdi.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Şampiyonlar Ligi PSG maçında yaşanan ırkçı saldırı nedeniyle maça çıkmama kararı aldıklarını belirterek, 4. hakemin sahadan çıkarılması halinde sahaya döneceklerini açıkladı.
Futbol dünyası, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına, tepki gösterdi.
Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir karşılaşmasında dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından her iki takımın oyuncularının sahayı terk etmesini tarihi karar olarak değerlendirdi.
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde bugün (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek Paris Saint Germain (PSG) - Medipol Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi atadı.
Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya Rumen hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun yaptığı ırkçı söylem sonrasında Romanya Futbol Federasyonu açıklama yaptı. UEFA'nın raporunun beklendiği belirtilen açıklamada konunun takipçisi olunacağı ifade edildi.