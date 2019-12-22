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Fenerbahçe'ye derbide çılgın hasılat!

Fenerbahçe'ye derbide çılgın hasılat!

Kadıköy'deki derbilere bayram havasında hazırlanan Fenerbahçe'de, bugün tribünler yine tıklım tıklım dolu olacak. Yönetim, 4 milyon liralık hasılatı da kasasına koyacak.

Ligde takımları istikrarsız bir görüntü sergilemesine rağmen Sarı-Lacivertli taraftarlar bugün Fenerbahçe'ye tam destek verecek. 14 yıldır 3 büyük rakibiyle Kadıköy'de oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen Fenerbahçe için bu süreçte tüm maçlar adeta bayram havasında geçti. Kadıköy bugün de bildiğiniz gibi olacak!

Sarı-Lacivertli futbolseverler biletleri çoktan tüketirken, yaklaşık 50 bin kişi tribünlerdeki yerini alacak. Fiyatı 12 bin lira olan Premium paketlerden 3 adet, 4 bin 250 TL olan Platin paketten ise tam 24 adet satılırken, yönetim önemli bir gelirin de sahibi olacak. Derbi maçının hasılatının yaklaşık 4 milyon TL olduğu öğrenildi.

Evinde büyük maç kaybetmiyor

Fenerbahçe, ligde 17 Nisan 2005'te Pancu'nun kaleye geçtiği tarihi karşılaşmada aldığı 4-3'lük mağlubiyetten sonra Kadıköy'de büyük maç kaybetmedi. Sarı- Lacivertliler, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile iç sahada karşılaştığı son 48 karşılaşmada 25 galibiyet, 23 beraberlik aldı, ağlara 73 gol bırakırken, kalesinde 32 gol gördü.

(Star)


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