  • $5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
02 Haziran 2019 Pazar 18:06 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 18:43

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! 'Gitmek istiyorum'

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! 'Gitmek istiyorum'

Fenerbahçe'nin, Bundesliga'da bu sezon küme düşen Hannover'den ayrılmak isteyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Walace ile ilgilendiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları devam ederken, sarı lacivertlilerin gündemine yeni bir oyuncu daha girdi. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda yeni sezonda hücum hattıyla birlikte orta sahayı güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'nin, Bundesliga'da bu sezon küme düşen Hannover'de forma giyen Walace ile ilgilendiği öğrenildi. 

Alman basınındaki haberlere göre, Bundesliga'da küme düşen Hannover'de forma giyen Walace yeni sezonda takımdan ayrılmak istiyor. Walace'ın daha büyük bir takıma gitmek istediğini yönetime ilettiği kaydedildi. 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla Fenerbahçe dışında Benfica ve Atletico Mineiro'nun da ilgilendiği ifade edildi.

(Futbol Arena)

Türkçe Olmayan Bu Kelimeleri Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! | #GalatıMeşhur

<p>İstanbul Havalimanı’nın 10 milyonuncu yolcusu Esra Yeşilöz, bayram tatili için İzmir’e gitmek üze

İstanbul Havalimanı’nda 10 Milyonuncu Yolcuya Sürpriz Karşılama

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

3000'den fazla MPT-55 güvenlik güçlerine teslim edildi

Pençe Harekatı'ndan son kareler

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.