Fenerbahçe'ye Başakşehir maçı öncesi şok!

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı öncesi yapılan rutin koronavirüs testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir maçı öncesi kötü haber geldi: Bir futbolcu ve bir idari personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; 1 futbolcu ve 1 idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir..." denildi.



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