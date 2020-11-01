Fenerbahçe'ye Antalya'da coşkulu karşılama

Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Antalya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Kafile, daha sonra konaklayacakları otele gitmek üzere takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.
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Süper Lig'in 7. Hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
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Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu. Sarı-Lacivertlilerin yeni transferlerinden Diego Perotti de kafilede yer aldı. Sadık Çiftpınar, Ömer Faruk Beyaz ve Mame Thiam ise kadroya alınmadı.