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aksam.com.tr
  • 01 Kasım 2020 Pazar 20:21
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Fenerbahçe'ye Antalya'da coşkulu karşılama

Fenerbahçe'ye Antalya'da coşkulu karşılama

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Deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'yi sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.

Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Antalya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Kafile, daha sonra konaklayacakları otele gitmek üzere takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

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