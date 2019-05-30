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30 Mayıs 2019 Perşembe 09:03 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 09:27

Fenerbahçe'ye Alman sol bek: Erik Durm

Fenerbahçe'ye Alman sol bek: Erik Durm

Fenerbahçe, Premier Lig'e veda eden Huddesfield'ın Alman savunmacısı Erik Durm için nabız yoklamaya başladı.

Sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı ile devam etmeyecek olan Fenerbahçe, sol beke Hasan Ali Kaldırım'ı yedek bırakacak bir takviye planlıyor.

Sarı-lacivertlilerin, Premier Lig'e veda eden Huddesfield'ın Alman savunmacısı Erik Durm için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi.

KURTARICI TIGRES

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ancak kötü performansı sebebiyle Leganes'e kiraladığı Reyes'e ülkesi Meksika'dan talip çıktı. 

Tigres, Reyes için kapıyı çalarken sarı-lacivertliler bedavaya aldıkları oyuncudan bonservis geliri elde etmenin hesaplarına başladı.

(Türkiye)

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