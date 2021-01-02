Fenerbahçe'ye 2 iyi 1 kötü haber

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 17.00'de ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Koronavirüs testleri negatife dönen Ozan Tufan, takımla birlikte çalışırken Gustavo ise yarın ekibe dahil olarak çalışmalara katılacak. Ferdi Kadıoğlu da çalışmalarını takımla birlikte sürdürürken, Diego Perotti çalışmalarına takımdan ayrı devam etti. Filip Novak ise tedbir amaçlı takımdan ayrı özel çalıştı. Öte yandan sol alt adelesinde 2'nci derece yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci'nin tedavisine başlandı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-0 yendi.
Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-1 yendi.
Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendikleri maçla ilgili, "Maçı sonuna kadar hak ettik. Ciddi anlamda çıkışımız var ama ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor." dedi.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 yenildikleri maçın sorumluluğunu aldığını söyledi.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2-2 biten karşılaşmayı değerlendirdi.