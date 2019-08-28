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  3. Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasından oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Fırat Aydınus düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasından oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Zorlu mücadelenin VAR Hakemi ise Ali Palabıyık.

Ligde 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

CUMA

Kasımpaşa – Ankaragücü | Zorbay Küçük

İstikbal Mobilya Kayserispor – Galatasaray | Mustafa Öğretmenoğlu

CUMARTESİ

Konyaspor – Antalyaspor | Ümit Öztürk

Beşiktaş – Çaykur Rizespor | Yaşar Kemal Uğurlu

Göztepe – Yukatel Denizlispor | Suat Arslanboğa

PAZAR

Gençlerbirliği – Medipol Başakşehir | Cüneyt Çakır

Demir Grup Sivasspor – Gazişehir Gaziantep | Hüseyin Göçek

Fenerbahçe – Trabzonspor | Fırat Aydınus

Yeni Malatyaspor – Alanyaspor | Alper Ulusoy

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