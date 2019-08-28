Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasından oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Fırat Aydınus düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasından oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Zorlu mücadelenin VAR Hakemi ise Ali Palabıyık.
Ligde 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
CUMA
Kasımpaşa – Ankaragücü | Zorbay Küçük
İstikbal Mobilya Kayserispor – Galatasaray | Mustafa Öğretmenoğlu
CUMARTESİ
Konyaspor – Antalyaspor | Ümit Öztürk
Beşiktaş – Çaykur Rizespor | Yaşar Kemal Uğurlu
Göztepe – Yukatel Denizlispor | Suat Arslanboğa
PAZAR
Gençlerbirliği – Medipol Başakşehir | Cüneyt Çakır
Demir Grup Sivasspor – Gazişehir Gaziantep | Hüseyin Göçek
Fenerbahçe – Trabzonspor | Fırat Aydınus
Yeni Malatyaspor – Alanyaspor | Alper Ulusoy