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  3. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu.

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Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre 30. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe: Suat Arslanboğa

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

28 Nisan Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler

16.00 Bursaspor-Akhisarspor: Serkan Çınar

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

29 Nisan Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

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