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aksam.com.tr
  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 00:24
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  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 00:27

Fenerbahçe'nin yeni transferinden ilk açıklama

Fenerbahçe'nin yeni transferinden ilk açıklama

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Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı İsmail Yüksek, sarı-lacivertli forma ile ilk açıklamasını yaptı.

Sarı-lacivertli takıma transferinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten 21 yaşındaki futbolcu, ‘’Öncelikle kulüp başkanımız Sayın Ali Koç’a, yöneticilerimiz Selahattin Baki ve Kemal Danabaş ağabeylerime teşekkürlerimi sunarım. Herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Büyük Fenerbahçe ailesine selamlar’’ ifadelerini kullandı.

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Yeni transferden ilk açıklama!
Yeni transferden ilk açıklama!

Yeni transferden ilk açıklama!

Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı İsmail Yüksek, sarı-lacivertli forma ile ilk açıklamasını yaptı.

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