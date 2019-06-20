Fenerbahçe'nin yeni transferi Kolarov, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Aleksandar Kolarov, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan hamlelerini yapıyor, diğer yandan da UEFA'dan gelecek haberi bekliyor. Hem Türkiye hem de Avrupa'dan transfer hamlelerini arka arkaya yapan sarı-lacivertli kulüp, bugün Aleksandar Kolarov'u İstanbul'a getirdi.
Habertürk'te yer alan habere göre, Aleksandar Kolarov, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinde bulunmak için bugün (Perşembe) akşam saatlerinde İstanbul'a geldi
Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına karşın ayrılma kararı veren Kolarov'un Fenerbahçe'den istediği 3 yıllık 3.5 milyon euroluk talebi 3 milyon euro seviyesine indirdiği öğrenildi. Kolarov ile 1+1 yıllık sözleşme üzerinden görüşmlerini sürdüren Fenerbahçe, Sırp futbolcunun maaşını 2.8 milyon euroya indirmesi ve bonservisi alması durumunda resmi imzalara atacak