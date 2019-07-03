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  3. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Laurent Koscielny'den Arsenal'e: Beni bırakın

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Laurent Koscielny'den Arsenal'e: Beni bırakın

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Laurent Koscielny'den Arsenal'e: Beni bırakın

Sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'nin transfer radarına giren Laurent Koscielny'den Arsenal'i şaşırtan bir talep geldi.

İngiliz basınının Fenerbahçe ile görüştüğünü belirttiği Laurent Koscielny, Arsenal'i şaşırttı.

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre 33 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu, kendisini isteyen takımlarla görüşmek için Arsenal'den izin istedi.

''BIRAKIN BENİ GÖRÜŞEYİM''

Arsenal'in sözleşmesinin son senesinde olmasına rağmen 33 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro talep etmesine sinirlenen Koscielyn'nin ''Beni bırakın, görüşmelerimi yapayım'' dediği belirtildi.

ÜLKESİNE DÖNMEYE YAKIN

Tecrübeli futbolcu ile Fenerbahçe'nin dışında Bordeaux ve Sevilla'nın ilgilendiği ve Koscielny'i transfer etmeye en yakın takımın Bordeaux olduğu belirtildi. Ülkesi Fransa'ya dönmeye sıcak bakan futbolcunun Bordeaux'nun projesini çok beğendiği ve Arsenal'i ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

(Sporx)

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