‘Fenerbahçe'nin teması yok'

ADI F.BAHÇE ile anılan Erol Bulut'un menajeri Volkan Küçük, konuya ilişkin Ajansspor'a konuştu.

AKŞAM

Küçük, “Şu an bize Fenerbahçe’den gelen bir teklif yok. Temas olmadan da hocamızın Fenerbahçe ile ilgili düşüncesini söylemek ve bunları konuşmak doğru değil. Erol Hoca, Aytemiz Alanyaspor ile Ziraat Türkiye kupasını kazanmayı hedefliyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fenerbahçe ile ilgili bir gelişme olursa zaten duyulur” diye konuştu