05 Haziran 2019 Çarşamba 09:12 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 09:15
Fenerbahçe'nin tek Elmas'ı! Pazarlıklar kızıştı
ATLETİCO Madrid’in talip olduğu Eljif Elmas için iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve henüz ortak bir noktada buluşulamadığı öğrenildi.
Kanarya 19 yaşındaki Makedon yıldız için 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep etmişti. Daha önce 10 milyon euro ile kapıyı açan Atletico’nun 14 milyon euroya kadar çıktığı ifade edildi. Transferin bu hafta sonuna kadar 16-17 milyon euroya bitebileceği belirtiliyor.
(Star)