Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7476
  • 6,4558
  • 255.32
  • 97173
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe'den son dakika Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe'den son dakika Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe'den son dakika Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe, Mesut Özil ile ilgilenmediklerini açıkladı. Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, "Mesut Özil için bir girişimimiz bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir." denildi.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan Mesut Özil ile ilgili son dakika açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Son haftalarda ve özellikle son birkaç günde artarak gündem olan Mesut Özil iddiaları hakkında, durumu açıklığa kavuşturmak adına bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.

Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir.

Ancak Fenerbahçe’mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir.

Başkanımız Ali Koç da 20 Haziran’da düzenlenen WinWin programında konuya dair bu bağlamda açıklamalarda bulunmuş, kısa vadede bunun gerçekleşemeyeceğini vurgulamıştır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı bunu beklemiyordu! Rakam ortaya çıktı...
Sosyal medyada bunu yaptı! Olay paylaşım
Demet Akalın sahne kıyafeti ile ezber bozdu
Adriana Lima ve Emir Uyar aşkı kanıtlandı
Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden romantik kutlama
<p>Titus Tüneli, Titus Kaya Tüneli veya Vespasianus Tüneli, günümüzde Türkiye´nin Hatay iline bağlı

Yapımı 100 Yıl Süren Mühendislik Harikası Tünel!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tarihi transfer çalımları

Cizre'de sınır teline takılan çantadan çıkanlar şoke etti!