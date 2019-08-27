Fenerbahçe'nin Riza Durmisi teklifi belli oldu

Fenerbahçe kulübü Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığından dolayı sol bek arayışlarını sürdürürken, uzun süredir Kolarov transferinde sonuç alamayan sarı lacivertliler rotayı Riza Durmisi'ye çevirmişti.

Fenerbahçe'nin Riza Durmisi için yaptığı transfer görüşmelerinin detayları ortaya çıktı. İtalyan basınındaki haberlere göre, Sarı lacivertliler Riza Durmisi için 4 milyon euro bonservis teklifinde bulunurken, Lazio ise 5.5 milyon euro talep etti. Kiralama durumunda ise Lazio yönetimi bu rakamı satın alma opsiyonu olarak düşünüp 1 milyon euro kiralama bedeli istedi.

Kariyerine Brondby takımında başlayan Riza Durmisi, Real Betis ve Lazio formaları giydi. Geçen yıl Serie A'da 10 maça çıkan Riza Durmisi'nin sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Danimarkalı futbolcu milli takımda da oynuyor.

(Futbol Arena)