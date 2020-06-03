  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Haziran 2020 Çarşamba 15:12
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Riva kampı sona erdi

Fenerbahçe'nin Riva kampı sona erdi

Paylaş

Fenerbahçe, çalışmalarına kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaparak devam etti. Sarı-lacivertlilerin, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde 26 Mayıs'tan beri sürdürdüğü kamp da bugün itibarıyla sona erdi.

Hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde sürdüren Fenerbahçe, kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaptı. Mücadeleyi, yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.

Sarı-lacivertlilerin, 26 Mayıs’tan beri sürdürdüğü Riva kampı da bugün sona ermiş oldu. Fenerbahçe, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde devam edecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ahmet Ağaoğlu ile Jose Sosa saat 16:00'da toplantı gerçekleştirecek

title

Cimbom 11'e 11 hazırlık maçı yaptı

title

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'ın yeni transferi resmen açıklandı
Galatasaray'ın yeni transferi resmen açıklandı

Galatasaray'ın yeni transferi resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın istediği Oğulcan Çağlayan'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kara haberi başkan verdi! 3 dönem transfer yasağı
Kara haberi başkan verdi! 3 dönem transfer yasağı

Kara haberi başkan verdi! 3 dönem transfer yasağı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Atletico Madrid'in Landry N'Guemo ve Bernard Mensah'ın bonservis sorunu sebebiyle kendilerini FIFA'ya şikayet ettiğini ve transfer yasağı cezası alabileceklerini söyledi.

Feghouli için kulüp tarihinin bonservis rekoru
Feghouli için kulüp tarihinin bonservis rekoru

Feghouli için kulüp tarihinin bonservis rekoru

Bülent Uygun'un eski takımı Al Gharafa, Galatasaray'a Sofiane Feghouli transferi için kulüp tarihinin rekoru olarak kabul edilen 8 milyon euro önerdi.

Cimbom'un birkaç yıldır istediği yıldızı Fener kapıyor
Cimbom'un birkaç yıldır istediği yıldızı Fener kapıyor

Cimbom'un birkaç yıldır istediği yıldızı Fener kapıyor

Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın birkaç yıldır kadrosuna katabilmek için uğraş verdiği Trezeguet için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Başarılı futbolcunun menajeriyle temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun 8 milyon Euro'luk bonservis bedelini 6 milyon Euro'ya çekmeye çalışıyor.

Trabzonspor'dan 128 milyona ret
Trabzonspor'dan 128 milyona ret

Trabzonspor'dan 128 milyona ret

Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.

Trabzonspor'dan beklenen Jose Sosa açıklaması geldi
Trabzonspor'dan beklenen Jose Sosa açıklaması geldi

Trabzonspor'dan beklenen Jose Sosa açıklaması geldi

Trabzonspor Kulübü, başkan Ahmet Ağaoğlu ile takım kaptanı Jose Sosa'nın saat 16:00'da toplantı gerçekleştireceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de büyük seferberlik
Fenerbahçe'de büyük seferberlik

Fenerbahçe'de büyük seferberlik

Bu sezon lig şampiyonluğunun kaçmasında büyük etken olarak görülen defanstaki sıkıntılar transfer döneminde çözülecek. Öncelikle sağ-sol bek konuları halledilecek, stoper hattında mevcut isimler ve kiradaki Zanka konusunda karar verilip, yeni takviyelere bakılacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.