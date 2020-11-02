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aksam.com.tr
  • 02 Kasım 2020 Pazartesi 08:00
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Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor

Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor

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Sezonu yenilgisiz sürdüren Kanarya, bugün Antalyaspor deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Süper Lig’de haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor, zorlu Fenerbahçe mücadelesini kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Erol Bulut yönetiminde sezonu yenilgisiz sürdüren Fenerbahçe ise galibiyet serisini bu maçta da devam ettirme peşinde. Sarı-Lacivertli takımda bu önemli maç öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Kanarya’nın form durumu da gayet iyi. Fenerbahçe, geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamazken, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligde üst üste son 3 karşılaşmasından galip ayrılan Erol Bulut’un öğrencileri, bugün de kazanmak istiyor. Luiz Gustavo sarı kart ceza sınırında. Brezilyalı, kart görmesi durumunda Konyaspor müsabakasında oynayamayacak. Antalya’da ise kart cezalıları Sam ve Amilton’un yanı sıra sakatlıkları bulunan Drole, Serdar, Doğukan, Hakan ve Eren forma giyemeyecek.

SAAT: 20.00

STAT: Antalya

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Bahattin Şimşek

Antalyaspor (muhtemel): Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Bünyamin, Podolski, Ufuk, Orgil, Jahovic

Fenerbahçe (muhtemel): Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Valencia, Ozan, Pelkas, Samatta

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