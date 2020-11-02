Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor

Süper Lig’de haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor, zorlu Fenerbahçe mücadelesini kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Erol Bulut yönetiminde sezonu yenilgisiz sürdüren Fenerbahçe ise galibiyet serisini bu maçta da devam ettirme peşinde. Sarı-Lacivertli takımda bu önemli maç öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Kanarya’nın form durumu da gayet iyi. Fenerbahçe, geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamazken, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligde üst üste son 3 karşılaşmasından galip ayrılan Erol Bulut’un öğrencileri, bugün de kazanmak istiyor. Luiz Gustavo sarı kart ceza sınırında. Brezilyalı, kart görmesi durumunda Konyaspor müsabakasında oynayamayacak. Antalya’da ise kart cezalıları Sam ve Amilton’un yanı sıra sakatlıkları bulunan Drole, Serdar, Doğukan, Hakan ve Eren forma giyemeyecek.
SAAT: 20.00
STAT: Antalya
YAYIN: beIN Sports1
HAKEM: Bahattin Şimşek
Antalyaspor (muhtemel): Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Bünyamin, Podolski, Ufuk, Orgil, Jahovic
Fenerbahçe (muhtemel): Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Valencia, Ozan, Pelkas, Samatta
Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi.
Türk basketbolunun efsane ismi 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.
Spor dünyası, 88 yaşında yaşamını yitiren Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit için taziye mesajı yayınladı.
Evinde Lyon ile kozlarını paylaşan Lille, Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Lyon'un beraberliği Zeki Çelik'in kendi kalesine attığı golle geldi.
İngiltere Premier Ligi'nde haftanın haftaında Arsenal, Manchester Ünited'ı deplasmanda 1-0 yendi. Konuk ekibin golü Pierre-Emerick Aubameyang'tan (penaltı) geldi.