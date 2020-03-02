Fenerbahçe'nin paylaştığı idman haberindeki Ersun Yanal detayı gözlerden kaçmadı

Söz konusu haberde ‘Teknik direktörümüz Ersun Yanal yönetiminde’ ifadeleri kullanılsa da antrenmandan paylaşılan 12 karede de tecrübeli teknik adamın fotoğrafının yer almaması dikkat çekti.
İdmanda takımı Ersun Yanal'ın yerine Volkan Kazak'ın çalıştırdığı görüldü.
İşte Sarı-Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan paylaşım:
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlarken kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan idman haberindeki Ersun Yanal detayı dikkat çekti.
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