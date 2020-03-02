  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Fenerbahçe'nin paylaştığı idman haberindeki Ersun Yanal detayı gözlerden kaçmadı
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 15:11
  • |
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 15:26

Fenerbahçe'nin paylaştığı idman haberindeki Ersun Yanal detayı gözlerden kaçmadı

Fenerbahçe'nin paylaştığı idman haberindeki Ersun Yanal detayı gözlerden kaçmadı

Paylaş

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlarken kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan idman haberindeki Ersun Yanal detayı dikkat çekti.

Söz konusu haberde ‘Teknik direktörümüz Ersun Yanal yönetiminde’ ifadeleri kullanılsa da antrenmandan paylaşılan 12 karede de tecrübeli teknik adamın fotoğrafının yer almaması dikkat çekti.

İdmanda takımı Ersun Yanal'ın yerine Volkan Kazak'ın çalıştırdığı görüldü.

İşte Sarı-Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan paylaşım:

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Türk spor camiası Mehmetçik için 'tek yürek'

title

Boateng şaştı kaldı!

title

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde rakipleri belli oluyor

Şehitlerimizin isimlerini anons eden görevli gözyaşlarını tutamadı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'den şaşırtan Ersun Yanal paylaşımı
Fenerbahçe'den şaşırtan Ersun Yanal paylaşımı

Fenerbahçe'den şaşırtan Ersun Yanal paylaşımı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlarken kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan idman haberindeki Ersun Yanal detayı dikkat çekti.

Trabzonspor yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti
Trabzonspor yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti

Trabzonspor yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti

Trabzonspor'un sezon başı transferi Sturridge'in sözleşmesi feshedildi.

Süper Lig'in en iyisi Radamel Falcao
Süper Lig'in en iyisi Radamel Falcao

Süper Lig'in en iyisi Radamel Falcao

Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Gençlerbirliği maçında iki gol atan Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao böylece Süper Lig'de 12. maçında 8. golünü attı. Toplamda 766 dakika sahada kalan Falcao, görev yaptığı her 96 dakika bir gol attı ve bu alanda en başarılı oyuncu oldu.

Ersun Yanal bu sözlerle veda etti
Ersun Yanal bu sözlerle veda etti

Ersun Yanal bu sözlerle veda etti

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede ayrılık talebini bakın nasıl dile getirdi.

Sturridge'in Trabzonspor kariyeri kısa sürdü
Sturridge'in Trabzonspor kariyeri kısa sürdü

Sturridge'in Trabzonspor kariyeri kısa sürdü

Trabzonspor'da sözleşmesi karşılıklı feshedilen İngiliz golcü Sturridge'nin, bordo-mavili takımdaki kariyeri kısa sürdü.

Fabri'den flaş Beşiktaş açıklaması
Fabri'den flaş Beşiktaş açıklaması

Fabri'den flaş Beşiktaş açıklaması

Bonservisi İngiltere'nin Fulham takımında olan ve kiralık olarak İspanyol temsilcisi Mallorca'da forma giyen oynayan kaleci Fabri, Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt verdi. İşte Fabri'nin Beşiktaş ile ilgili son dakika açıklaması...

'1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım'
'1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım'

'1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım'

Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Kara Kartal’da dikkat çeken isimler arasında yer alan Gökhan Gönül’ün, kulüple sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için yönetime mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.