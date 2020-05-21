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aksam.com.tr
  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 09:23
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  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 09:23

Fenerbahçe'nin kurtuluş yolu TL'den geçiyor

Fenerbahçe'nin kurtuluş yolu TL'den geçiyor

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Artık tüm yerli oyuncularla anlaşmalar Türk Lirası üzerinden yapılacak. Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden yerli futbolcuların ücretlerini de Euro'dan TL'ye döndürmek için görüşmeler gerçekleştirecek.

Fenerahçe'de önceki yıllardan gelen ekonomik darboğaza koronavirüs sonrası artan döviz kurlarının neden olduğu mali yük de eklenince çıkışı tamamen TL’ye dönmekte bulan yönetim kimseyi üzmeden krizden çıkış formülü üretmek için titiz bir çalışma yürütüyor.

İSMAİL YÜKSEK ÖRNEĞİ

Ligin kaldığı yerden seyircisiz devam etmesi, yayın gelirlerindeki belirsizlik, önümüzdeki sezonun seyircili mi seyircisiz mi olacağı konusundaki belirsizlik, Fenerium ve stat içi kiralamalarında yaşanabilecek gerileme, amatör şubelerden gelen mali yükler, futbol takımına ödenecek maaşlar ve yeni sezonun transfer bütçelerini masaya yatıran sarı lacivertliler, her şeyi Türk Lirası’na çevirerek çıkış yolu yaratmaya çabalıyor. Artık tüm iç transferlerini TL üzerinden yapacağı öğrenilen F.Bahçe bunun ilk sinyalini Gölcükspor’dan alınan İsmail Yüksek transferinde gözler önüne serdi.

TRANSFERDE DE ÖNCELİK TL

Gelecek vadeden İsmail’i 500 bin liraya alan transfer komitesi, benzer uygulamayı tüm yerli transferlere yansıtacak. Yabancı transferlerde de Türk lirası üzerinden düşünüp Euro üzerinden anlaşma yapılacak. Ayrıca F.Bahçe’de oynayarak vitrine çıkmak isteyen futbolculara yönelinecek. Takımda sözleşmesi devam eden yerli oyuncuların da ücretlerini Euro’dan TL’ye döndürmek için çalışmalar yapılacak.

ÇALIŞMALAR TEKRAR BAŞLADI

Koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından Fenerbahçe takımı çalışmalarına yeniden başladı. Sarı lacivertliler 4’erli gruplar halinde topla yaptıkları ısınma çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı, kuvvet ve dayanıklılık parkuruyla devam ettirdi. İdman aerobik koşuyla sona erdi.

İdmanların yeniden başlamasıyla birlikte Fenerbahçe Kulübü’nde Samandıra’da alınan önlemler dikkat çekti. Futbolcuların kullandığı ekipmanlar tek tek dezenfekte edildi.

(Hürriyet)

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İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş formülü

Artık tüm yerli oyuncularla anlaşmalar Türk Lirası üzerinden yapılacak. Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden yerli futbolcuların ücretlerini de Euro'dan TL'ye döndürmek için görüşmeler gerçekleştirecek.

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