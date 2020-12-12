Fenerbahçe'nin konuğu Yeni Malatyaspor! Muhtemel 11'ler...

LİGE iyi bir başlangıç yapan, 23 puan ve averajla 3. sırada bulunan F.Bahçe, son maçında deplasmanda Denizli’yi mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, Malatyaspor’u yenerek hem seri yakalamak, hem de Kadıköy’de yeniden kazanmak istiyor. F.Bahçe, bu sezon kaybettiği 10 puanının 8’ini Kadıköy’de yitirdi. Ligde evinde oynadığı son 2 maçtan üst üste mağlubiyetlerle ayrılan Sarı-Lacivertliler, 27 yıl sonra ligde Kadıköy’de üst üste mağlup olmuştu. Fener’de 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Ozan ile Pelkas’ın 3’er sarı kartı bulunuyor. Bu isimler, kart görürse Gaziantep maçında oynayamayacak.
F.BAHÇE - Y.MALATYA
SAAT: 19.00
STAT: Ülker
YAYIN: beIN Sports1
HAKEM: Erkan Özdamar
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Papiss Cisse
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Issam Chebake, Semih Kaya, Teenage Hadebe, Karim Hafez, Youssouf Ndayishimiye, Afriyie Acquah, Kubilay Kanatsızkuş, Benjamin Tetteh, Adem Büyük, Umut Bulut
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