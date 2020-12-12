Fenerbahçe'nin konuğu Yeni Malatyaspor! Muhtemel 11'ler...

AKŞAM

Yitirdiği 10 puanın 8'ini evinde kaybeden F.Bahçe, Malatya'yı mağlup ederek bu kötü seriye son vermek istiyor.

LİGE iyi bir başlangıç yapan, 23 puan ve averajla 3. sırada bulunan F.Bahçe, son maçında deplasmanda Denizli’yi mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, Malatyaspor’u yenerek hem seri yakalamak, hem de Kadıköy’de yeniden kazanmak istiyor. F.Bahçe, bu sezon kaybettiği 10 puanının 8’ini Kadıköy’de yitirdi. Ligde evinde oynadığı son 2 maçtan üst üste mağlubiyetlerle ayrılan Sarı-Lacivertliler, 27 yıl sonra ligde Kadıköy’de üst üste mağlup olmuştu. Fener’de 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Ozan ile Pelkas’ın 3’er sarı kartı bulunuyor. Bu isimler, kart görürse Gaziantep maçında oynayamayacak.

F.BAHÇE - Y.MALATYA

SAAT: 19.00

STAT: Ülker

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Erkan Özdamar

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Papiss Cisse

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Issam Chebake, Semih Kaya, Teenage Hadebe, Karim Hafez, Youssouf Ndayishimiye, Afriyie Acquah, Kubilay Kanatsızkuş, Benjamin Tetteh, Adem Büyük, Umut Bulut